Тайсон Ф'юрі / фото REUTERS
Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі заспівав у рингу після перемоги в третьому бою проти Деонтея Вайлдера.
Відео було опубліковано в Twitter Boxing on BT Sport.
33-річний британець взяв мікрофон і виконав пісню "Walking in Memphis" Марка Кона.
Правда, Ф'юрі трохи переробив слова на свій лад - він співав "Walking in Vegas" ("Гуляю по Вегасу"), оскільки бій пройшов у Лас-Вегасі.
Відзначимо, що після попередньої перемоги над Вайлдером Ф'юрі також співав пісню в рингу.
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Ф'юрі - Вайлдер: трилогія
- Перший бій між британцем і американцем відбувся в грудні 2018 року і завершився внічию. По ходу бою Ф'юрі домінував у рингу, але при цьому двічі підіймався після нокдауну.
- Другий бій суперники провели 22 лютого 2020 року, він завершився перемогою Ф'юрі. Тайсон двічі відправляв Вайлдера в нокдаун, а в сьомому раунді бій був зупинений - команда американця викинула рушник. Ф'юрі відібрав у Вайлдера пояс WBC і завдав йому першої поразки в кар'єрі.
- Третій бій пройшов 9 жовтня. По ходу поєдинку обидва боксери по два рази побували в нокдауні, а в 11-му раунді Ф'юрі нокаутував Вайлдера, захистивши титул.