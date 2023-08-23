Олександр Усик поки не планує йти з боксу.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO і IBF Олександр Усик поділився думками про своє майбутнє напередодні поєдинку проти британця Даніеля Дюбуа.

Український боксер поки не планує завершувати професійну кар'єру, проте повідомив, що надовго в боксі затримуватися він не планує.

"Ні, це не фінальна точка. Мені 36, але це лише початок. Я почав займатися боксом у 15 років. Зараз - це тільки початок.

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Я розумію, що мені залишилося провести в боксі не так багато років, і я не хочу залишатися в рингу довго. Хочу відвозити своїх дітей в школу і все таке", - наводить слова Олександра Усика ВВС.

Нагадаємо, 26 серпня Олександр Усик захищатиме свої титули в бою проти Даніеля Дюбуа. Поєдинок українського і британського боксерів пройде в польському Вроцлаві.

Варто відзначити, що Усик має солідний послужний список в боксі. Українець ставав абсолютним чемпіоном в крузервейті, а зараз володіє поясами WBO, WBA, IBO і IBF в суперважкій вазі. Щоб стати абсолютним чемпіоном в Королівському дивізіоні українцю не вистачає тільки титулу WBC, яким володіє Тайсон Ф'юрі.

На профі-рингу Олександр Усик виграв 20 з 20 поєдинків.

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