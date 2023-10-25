Тренер Деонтея Вайлдера розхвалив свого підопічного.

Відомий тренер Малік Скотт, який працює з Деонтеєм Вайлдером, розсипався в компліментах на адресу свого підопічного, порівнявши його з легендами світового боксу.

На думку 43-річного тренера, Вайлдер володіє найпотужнішим ударом в історії боксу.

"Багато хто каже, що Нганну - найкращий панчер. Мені подобається позиція Френсіса, але він виявився не в своїй лізі, прийнявши бій з Ф'юрі. Я не ставлюся до цього бою серйозно.

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Удари Нганну дуже повільні. Тому я думаю, що Деонтей - найсильніший панчер в історії цього спорту. Його удари швидко досягають мети. Це схоже на Володимира Кличка, з яким я спарингував. Це гра в дюйми.

Я б порівняв Деонтея з Брюсом Лі, якщо говорити про швидкість. І Ленноксом Льюїсом, що володів силою удару, здатною вас занурити в глибокий сон, а також розбудити в ту ж ніч. Деонтей Уайлдер - це суміш обох. Він швидший за Леннокса Льюїса і Володимира Кличка. Він має швидкість і силу. Тому Деонтей б'є сильніше, ніж обидва цих хлопця.

Як боєць, який був на рингу з усіма трьома, а ще й з Віталієм Кличком, я просто кажу, що Деонтей Вайлдер - найсильніший панчер в історії цього спорту. Всі кого я перерахував, є сильними панчерами і можуть вбити тебе одним ударом", - заявив Скотт в коментарі BoxingNews24.

Додамо, що в послужному списку Деонтея Вайлдера 46 боїв на профі-рингу (43 перемоги, одна нічия і дві поразки). Американець був чемпіоном світу в суперважкій вазі за версією WBC, але програв цей титул Тайсону Ф'юрі.

Свій останній поєдинок Вайлдер провів у жовтні минулого року. "Бронзовий бомбардувальник" нокаутував у першому раунді представника Фінляндії Роберта Хеленіуса.

Раніше УНІАН повідомляв, що Деонтей Вайлдер викликав на поєдинок колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа.

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