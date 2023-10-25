Деонтей Вайлдер заявив про готовність побитися з Ентоні Джошуа.

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Деонтей Вайлдер звернувся до зіркового британця Ентоні Джошуа.

Американський боксер закликав Ей Джея вийти на поєдинок проти нього. За словами "Бронзового бомбардувальника", всі з нетерпінням чекають на їхній бій з британцем.

"Я хочу поговорити про бій, якого всі з нетерпінням чекають. Я роблю все, що в моїх силах, щоб він відбувся. Я маю на увазі Ентоні Джошуа.

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Ентоні, ти повинен це почути. Я тут і готовий битися. Я чув, як твій промоутер сказав про мій останній бій, який тривав зовсім недовго, я не бився вже рік, і він не знає, хочу я битися чи ні. Я даю вам знати прямо тут і прямо зараз - я готовий зустрітися з вами на рингу. Давайте зробимо це найкращим часом у нашому житті.

Це буде великою катастрофою, якщо ми не поб'ємося. Ми повинні залишити свій слід в історії. Коли люди думають про класичні великі бої, я хочу, щоб вони згадували нас. Щоб зробити це, ми повинні зустрітися в рингу. Я з нетерпінням чекаю вашої відповіді. Сподіваюся, ми скоро зможемо все обговорити", - наводить слова Вайлдера Boxing News 24.

Додамо, що в послужному списку Деонтея Вайлдера 46 боїв на профі-рингу (43 перемоги, 1 нічия і дві поразки). Ентоні Джошуа за свою кар'єру провів 29 поєдинків (26 перемог і три поразки).

Свій останній бій Уайлдер провів 15 жовтня минулого року. Американець у першому раунді нокаутував Роберта Хеленіуса. Примітно, що Ентоні Джошуа свій останній поєдинок також провів проти Роберта Хеленіуса. У серпні цього року британець нокаутував представника Фінляндії у 7 раунді.

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