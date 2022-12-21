Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум пролив світло на майбутнє колишнього чемпіона світу Василя Ломаченка.
Промоутер повідомив, що український боксер свій наступний поєдинок проведе проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Девіна Хейні.
Командам боксерів залишилося узгодити дату і місце проведення поєдинку.
"Вчора я пообідав з Біллом Хейні, батьком Девіна. Девін приєднався до нас, і його наступний бій буде проти Ломаченка. Зараз ми працюємо над датою і місцем проведення поєдинку. Але це буде наступний бій Девіна.
Яким би не був результат цього поєдинку, Хейні буде дуже важливим фактором в боксі. Він приголомшливий молодий чоловік і дуже хороший боєць. Мені подобається, як він поводиться, як б'ється. Його поєдинок з Ломаченком буде дуже цікавим", - сказав Арум в інтерв'ю YouTube-каналу Boxing Social.
Нагадаємо, свій останній поєдинок Василь Ломаченко провів 30 жовтня цього року. Українець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів проти американця Джемейна Ортіса.
Девін Хейні, у свою чергу, в жовтні цього року переміг у реванші австралійця Джорджа Камбососа і захистив свої титули.
Ломаченко - Хейні: профайли боксерів
Василь Ломаченко провів на профі-рингу 19 боїв, в яких здобув 17 перемог (11 - нокаутом). Два поєдинки українець програв.
В активі Девіна Хейні 29 перемог (15 - нокаутом) в 29 боях на профі-рингу.
Теофімо Лопес бачить фаворитом саме українця в бою Ломаченко - Хейні.
Ломаченко в 2020 році мав шанс стати абсолютним чемпіоном світу, але Лопес здолав Василя одноголосним рішенням суддів.