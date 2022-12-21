Василь Ломаченко наступний бій проведе проти абсолютного чемпіона світу Девіна Хейні.

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум пролив світло на майбутнє колишнього чемпіона світу Василя Ломаченка.

Промоутер повідомив, що український боксер свій наступний поєдинок проведе проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Девіна Хейні.

Командам боксерів залишилося узгодити дату і місце проведення поєдинку.

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"Вчора я пообідав з Біллом Хейні, батьком Девіна. Девін приєднався до нас, і його наступний бій буде проти Ломаченка. Зараз ми працюємо над датою і місцем проведення поєдинку. Але це буде наступний бій Девіна.

Яким би не був результат цього поєдинку, Хейні буде дуже важливим фактором в боксі. Він приголомшливий молодий чоловік і дуже хороший боєць. Мені подобається, як він поводиться, як б'ється. Його поєдинок з Ломаченком буде дуже цікавим", - сказав Арум в інтерв'ю YouTube-каналу Boxing Social.

Нагадаємо, свій останній поєдинок Василь Ломаченко провів 30 жовтня цього року. Українець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів проти американця Джемейна Ортіса.

Девін Хейні, у свою чергу, в жовтні цього року переміг у реванші австралійця Джорджа Камбососа і захистив свої титули.

Ломаченко - Хейні: профайли боксерів

Василь Ломаченко провів на профі-рингу 19 боїв, в яких здобув 17 перемог (11 - нокаутом). Два поєдинки українець програв.

В активі Девіна Хейні 29 перемог (15 - нокаутом) в 29 боях на профі-рингу.

Теофімо Лопес бачить фаворитом саме українця в бою Ломаченко - Хейні.

Ломаченко в 2020 році мав шанс стати абсолютним чемпіоном світу, але Лопес здолав Василя одноголосним рішенням суддів.

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