Василь Ломаченко битиметься з Джорджем Камбососом за вакантний титул IBF.

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко проведе свій наступний поєдинок проти австралійця Джорджа Камбососа.

Промоутер Боб Арум, який представляє інтереси українця, розповів, коли відбудеться цей бій.

"Ми намагаємося завершити угоду про бій за титул чемпіона світу в легкій вазі між ним і австралійцем Джорджем Камбососом.

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Я дійсно вірю, що ми досягли значного прогресу, і я вірю, що цей бій відбудеться десь у квітні в Австралії. Австралія - дуже велика країна з чудовими людьми", - наводить слова Арума FightHype.com.

Відзначимо, що на кону у поєдинку Ломаченко - Камбосос стоятиме титул IBF у легкій вазі. Раніше цей титул належав Девіну Хейні, проте американець прийняв рішення перейти в іншу вагову категорію і пояс став вакантним.

Свій попередній бій Джордж Камбосос провів у липні 2023 року. Австралієць здобув перемогу проти британця Максі Хьюза. Василь Ломаченко в своєму останньому бою програв Девіну Хейні. Поєдинок відбувся в травні 2023 року і завершився перемогою американця одноголосним рішенням суддів.

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