Майк Тайсон поділився своєю думкою про Тайсона Ф'юрі.

Легенда світового боксу і колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тайсон висловився про Тайсон Ф'юрі напередодні поєдинку "Циганського короля" проти Френсіса Нганну.

57-річний екс-боксер зазначив, що "Циганський король" увійшов до числа великих бійців і він є найкращим боксером суперважкої ваги на сьогоднішній день. Також Майк Тайсон додав, що Нганну має намір зайняти трон Ф'юрі.

"Ф'юрі - не найбільший боєць всіх часів, але він знаходиться дуже високо. Він найбільший на даний момент. Тайсон вже входить до числа великих бійців.

Давайте не забувати про його минуле - бій з Нганну буде не його першим поєдинком. Ф'юрі вже захищав свій титул, він непереможений. Тайсон - нинішня сенсація в боксі, в цьому немає ніяких сумнівів. Але ми тут заради того, щоб зайняти його трон", - наводить слова Майка Тайсона BoxingSocial.

Нагадаємо, поєдинок Тайсона Ф'юрі проти Френсіса Нганну відбудеться 28 жовтня в Саудівській Аравії. Бій пройде за класичними правилами боксу.

Цей поєдинок стане дебютом для колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну в професійному боксі. Тайсон Ф'юрі, в свою чергу, на професійному рингу провів 34 поєдинки (33 перемоги і одна нічия). Британець є чинним володарем титулу WBC в суперважкій вазі.

Раніше УНІАН повідомляв, що Тайсон Ф'юрі підписав контракт на бій проти українця Олександра Усика. Це буде перший в 21-му столітті поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Точна дата бою Усик - Ф'юрі стане відома після поєдинку "Циганського короля" проти Нганну.

Вас також можуть зацікавити новини: