Леннокс Льюїс шокований тим, що бій між його Тайсоном Ф'юрі і Олександром Усиком зірвався.

Легенда світового боксу Леннокс Льюїс прокоментував зрив бою за титул абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі.

Знаменитий екс-боксер очікує, що Усик і Ф'юрі все ж зможуть домовитися і проведуть бій в грудні.

"Не розумію це покоління, цю культуру. Як таке може бути, щоб у бійця не було голоду до того, щоб творити історію? Гроші? На кону завжди будуть величезні гроші.

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Їх буде більше, ніж боксери зможуть витратити за все своє життя. Думаю, Усик і Ф'юрі будуть намагатися організувати велику битву в грудні. Але треба пам'ятати, що якщо розіграти наявні на руках карти неправильно, то можна взагалі залишитися біля розбитого корита", - написав Леннокс Льюїс в Twitter.

Додамо, що Леннокс Льюїс є останнім абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі. У 1999 році в об'єднавчому бою він переміг Евандера Холіфілда.

Переможець мегафайту Усик - Ф'юрі повинен був стати першим абсолютним чемпіоном суперважкого дивізіону в 21-му столітті.

Нагадаємо, поєдинок між українським чемпіоном за версіями WBO, WBA, IBO і IBF і "Циганським королем", який володіє поясом WBC, мав відбутися 29 квітня. Але сторони так і не змогли узгодити всі умови контракту на це бій.

Очікується, що наступним суперником Олександра Усика стане регулярний чемпіон WBA Даніель Дюбуа. Напередодні промоутер британського боксера офіційно підтвердив, що переговори щодо організації бою Усик - Дюбуа стартували.

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