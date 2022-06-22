Британський екс-боксер звернувся до мера Києва Віталія Кличка.

Колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Леннокс Льюїс звернувся до Віталія Кличка на честь чергової річниці їхнього бою.

Легендарний британець опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram пост, в якому зазначив, що зараз для Кличка-старшого на тлі повномасштабного вторгнення РФ триває найважливіший бій в його житті.

"За інших умов 21 червня я б написав пост про річницю мого бою з Віталієм Кличком, однак сьогодні я просто хочу відсалютувати йому. Зараз триває найбільша битва в його житті. І жертви, на які він пішов, щоб служити українському народові, не просто похвальні. Вони - захоплюючі.

Потрібно багато сміливості, щоб вийти в боксерський ринг. Як бійці, ми знаємо, що кожен наш бій може бути останнім. Але відвага відстоювати свою країну і своїх людей, як це робить сьогодні Кличко, вимагає зовсім іншого рівня сміливості і любові. Отже, 21 червня я шлю привітання моєму другові Віталію. Нехай береже тебе бог і благословляє миром, любов'ю і щастям!", - написав Льюїс.

Нагадаємо, Віталій Кличко програв Ленноксу Льюїсу в 2003 році. Бій був зупинений на вимогу доктора після шостого раунду через величезне розсічення в українського боксера. До того моменту українець лідирував на картках всіх суддів.

Для Леннокса той бій став останнім у кар'єрі, на пенсію він пішов володарем поясів WBC і IBO. У 44 боях Льюїс здобув 41 перемогу, одну нічию і дві поразки.

Віталій Кличко у професійній кар'єрі провів 47 боїв, 45 з яких виграв (43 нокаутом). Програв за кар'єру всього два рази - Леннкоксу Льюїсу в 2003 році і Крісу Бьорду в 2000 році. Спортивну кар'єру легендарний українець остаточно завершив у грудні 2013 року.

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