Віталій Кличко згадав один зі своїх головних поєдинків у кар'єрі.

Колишній український боксер, а нині київський міський голова Віталій Кличко розповів трохи про свій знаменитий бій проти британського суперважкоатлета Леннокса Льюїса.

В інтерв'ю Дмитру Гордону Кличко-старший зізнався, що ніколи не виглядав і не відчував себе так жахливо, як після бою проти Льюїса.

"Я можу сказати, що так жахливо, як після бою проти Леннокса Льюїса, я не виглядав ні в одному поєдинку. У мене прекрасна реакція. Я опускав руки для того, щоб атакувати, а не для того, щоб захищатися. Моя реакція давала мені можливість не пропускати удари. Можу сказати, що жодного разу ні в нокауті, ні в нокдауні в боксі я не перебував. Це дуже важлива складова. Але в поєдинку з Ленноксом Льюїсом, звичайно, я виглядав жахливо.

Читайте такожВіталій Кличко назвавши імені двох найсильніших суперважковаговиків планети на даний моментЯ сам себе в поєдинку не бачив і був категорично проти зупинки бою. Потім я подивився поєдинок і подумав: "Мама рідна". Ще камера залізла прямо в розсічення - така дірка була. Чесно кажучи, мурашки побігли по шкірі - так страшно", - сказав Віталій в інтерв'ю.

Віталій Кличко програв Ленноксу Льюїсу в 2003 році. Бій був зупинений на вимогу доктора після шостого раунду через величезне розсічення в українського боксера. До того моменту українець лідирував на картках всіх суддів.

Віталій Кличко: досягнення у спортивній кар'єрі

Володар звань "Почесний" і "вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC.

Чемпіон світу з боксу серед професіоналів за версіями WBO (1999-2000), за версією журналу The Ring (2004-2005) і WBC (2004-2005, 2008-2013).

Чемпіон Європи з боксу серед професіоналів за версією EBU.

Шестиразовий володар титулів чемпіона світу з кікбоксингу за версіями різних організацій (чотири рази серед професіоналів і двічі серед любителів).

Триразовий чемпіон України з боксу серед аматорів.

Член Міжнародного Залу боксерської слави.

Займає 35-е місце в рейтингу кращих боксерів всіх часів незалежно від вагової категорії за версією BoxRec.

У листопаді 2005 року заявив про завершення спортивної кар'єри, а в 2007 році — про її відновлення. Спортивна кар'єра остаточно була завершена в грудні 2013 року.

У професійній кар'єрі провів 47 боїв, 45 з яких виграв (43 нокаутом). Програв за кар'єру всього два рази-Леннкоксу Льюїсу в 2003 році і Крісу Берду в 2000 році.

Автор: Володимир Медяник