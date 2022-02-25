Леннокс Льюїс звернувся до українського народу зі словами підтримки в соцмережах.

Колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Леннокс Льюїс відреагував на початок широкомасштабного вторгнення російських військ на територію України.

У своєму Instagram знаменитий боксер висловив слова підтримки українському народу.

"Посилаю молитви моїм братам і сестрам в Україні", - написав Льюїс.

Додамо, що раніше слова підтримки Україні, на тлі військової агресії Росії, висловили Олександр Зінченко, Андрій Ярмоленко, Еліна Світоліна, Андрій Шевченко і багато інших.

Також відзначимо, що УЄФА офіційно оголосив про рішення перенести фінал Ліги чемпіонів з Росії. Крім того, на виконкомі організації було вирішено не проводити матчі єврокубків на території РФ.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 24 лютого, о 5:00 Збройні Сили РФ почали інтенсивні обстріли підрозділів ЗСУ на сході України, завдали ракетно-бомбових ударів по аеродромах у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об'єктах Збройних сил України. Водночас агресор почав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону.

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