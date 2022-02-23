Андрій Ярмоленко виступив за європейську Україну.

Півзахисник лондонського "Вест Хему" та збірної України з футболу Андрій Ярмоленко звернувся до українців із закликом єднатися.

32-річний футболіст зробив допис в Instagram.

"Закликаю кожного українця об'єднатись, показати свою відданість країні, підтримати нашу армію. Наша сила - свобода, право вибору, повага та людські цінності. Наш вибір - європейська Україна. Ми - сильна нація, ми на своїй землі і правда - за нами!", - написав Ярмоленко.

Нагадаємо, що раніше слова підтримки Україні висловили один з лідерів збірної Олександр Зінченко та екс-зірка "Шахтаря" Дуглас Коста. Також у своїх соцмережах Роман Зозуля висміяв заяву Володимира Путіна про Україну.

Андрій Шевченко теж написав патріотичний пост про свою вітчизну.

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