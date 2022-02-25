Тенісистка висловила слова подяки нашим воїнам, які захищають Україну.

Перша ракетка України Еліна Світоліна відреагувала на широкомасштабне вторгнення військ Росії на територію України.

У своєму Твіттері спортсменка попросила допомоги Україні у всього світу, а також висловила слова підтримки і подяки українським воїнам, які віддають свої життя в боротьбі з військами загарбників.

"Моє серце обливається кров'ю... Ми, українці, просимо про підтримку і повномасштабну допомогу всього цивілізованого світу.

Щиро дякую нашим хлопцям, які захищають нашу Батьківщину", - написала Світоліна.

Додамо, що раніше слова підтримки Україні, на тлі військової агресії Росії, висловили Олександр Зінченко, Андрій Ярмоленко, Андрій Шевченко і багато інших.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 24 лютого, о 5:00 Збройні Сили РФ почали інтенсивні обстріли підрозділів ЗСУ на сході України, завдали ракетно-бомбових ударів по аеродромах у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об'єктах Збройних сил України. Водночас агресор почав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону.

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