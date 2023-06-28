Легенда боксу пояснив, чому у Ф'юрі більше шансів на перемогу в бою проти Усика.

Легенда світового боксу Евандер Холіфілд поділився своєю думкою про потенційний бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі.

Американський екс-боксер вважає, що українець не зможе перемогти "Циганського короля". Він пояснив це тим, що Ф'юрі вміє вносити корективи по ходу бою.

"Чи переможе Усик Ф'юрі? Ні! Думаю, Тайсон Ф'юрі показав, що він відмінний боєць. Серед усіх боксерів, тільки він здатний вносити корективи по ходу бою. А коли ти це робиш, то ставати краще.

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Справа в тому, що його ніхто ніколи не перемагав! Я не знаю, чи здатний Усик перемогти Ф'юрі. Ніхто цього не робив. І поки Ф'юрі не поб'ють, як можна говорити, що хтось на це здатний? Якщо тебе ніхто не переміг, то ти не показав, що можеш програти", - наводить слова Холіфілда BoxingSocial.

Нагадаємо, бій між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі повинен був пройти в квітні цього року. Однак команди боксерів не змогли узгодити умови контракту на поєдинок.

Свій наступний бій Усик проведе проти британського претендента на титул WBA Даніеля Дюбуа. Очікується, що цей бій відбудеться 26 серпня в польському місті Вроцлав.

Додамо, що в активі Олександра Усика 20 перемог у 20 боях на професійному рингу. Тайсон Ф'юрі здобув 33 перемоги в 34 боях. Ще один поєдинок британця завершився внічию.

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