Катерина Усик потролила жителів анексованого півострова.

Катерина Усик, дружина чинного чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Олександра Усика, потролила жителів Криму.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram дівчина опублікувала сторіс зі зверненням до жителів анексованого півострова, в якому особливу увагу приділила зрадникам України.

"Кримусики, скоро ми прийдемо. Крим повернеться в свою українську гавань. А всі, хто зрадив Україну, біжіть!

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У Криму кіпіш! Я розумію небажання більшості кримусиків повертатися в Україну (велика частина зрадників, які давали присягу Україні, так легко пішли підлизувати іншому диктатору). Я вірю в свою країну і що це просто так не пройде", - написала Катерина Усик.

Додамо, що Олександр Усик готується до бою проти британського боксера Даніеля Дюбуа. Їхній поєдинок відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві.

Цей бій стане першим для українського супертяжа з серпня минулого року, коли він переміг у реванші Ентоні Джошуа. Усик здобув перемогу роздільним рішенням суддів і захистив титули WBO, WBA, IBF і IBO.

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