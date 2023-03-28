Ентоні Джошуа не проти зустрітися в рингу з Тайсоном Ф'юрі.

Колишній чемпіон світу з боксу Ентоні Джошуа, який програв всі свої пояси українцю Олександру Усику, заявив про бажання провести бій проти володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі.

Британський боксер вважає, що зараз прийшов час організувати поєдинок зі співвітчизником після невдалих попередніх спроб.

"Кращого часу для нашого бою не буде. Мені здається, що зараз, якщо його поєдинок з Усиком не відбудеться і якщо Ф'юрі за цей час не поб'ється з кимось іншим, він потребує мене.

Хто винен у зриві нашого бою в грудні? Може, я? Я ж не вклався в його дедлайн", - наводить слова Джошуа Boxing Social.

Нагадаємо, в суботу, 1 квітня, Ентоні Джошуа проведе бій проти американця Джермейна Франкліна. Для британця це буде перший поєдинок з тих пір, як він двічі програв Олександру Усику.

Тайсон Ф'юрі, в свою чергу, 29 квітня повинен був провести бій за титул абсолютного чемпіона світу проти Олександра Усика. Однак цей поєдинок зірвався.

Раніше промоутер українського боксера Олександр Красюк назвав причину, за якою бій Усик - Ф'юрі не відбудеться.

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