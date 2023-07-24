Майкл Хантер висловив свої претензії до британського супертяжу Тайсону Ф'юрі.

Американський боксер Майкл Хантер розкритикував чемпіона WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі.

35-річний американець вважає, що британський боксер уникає бою з Олександром Усиком, тому що бачить в ньому серйозного конкурента.

"Ці чуваки не хочуть битися. Вони просто не хочуть битися. Вони тільки хочуть робити щось інше. Вони хочуть слави. Вони хочуть якихось виправдань. Більшість з них таке робить. Загалом, це погана річ для боксу.

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Я знімаю капелюх перед Френсісом Нганну та його командою за те, що ця битва стала реальністю, скористалися можливістю. Тому що у нас, по суті, є клоун, який має титул. Це плачевна ситуація.

Я поважаю Усика, тому що Усик хоче перемагати, хоче бути конкурентним. Він зробив все: він поїхав на Олімпіаду, він хотів бути чемпіоном в крузервейті, чемпіоном в хевівейті, зараз хоче всі титули. Так і повинно бути.

Мені здається, він бився б у більш швидкому темпі, якби йому дозволили. Але ці супертяжі настільки м'якотілі в наші дні. Їхні серця розбиті, вони емоційні, їхнє его зайняте іншим. Вони не можуть зіткнутися з реальністю. У них велика голова і вони думають, що можуть щось зробити, а насправді зовсім не так.

Ось чому я вважаю Тайсон Ф'юрі пішов від бою проти Усика. Ми знаємо, що Усик дійсно серйозний конкурент. Він створить Тайсону Ф'юрі проблеми, це навіть не секрет, особливо зараз. Якби він хоча б бився з гідним бійцем.

Ти ж кажеш, що ти найкращий, що ти конкурент для інших, зроби щось для боксерського співтовариства. Це просто погано. Я вважаю це егоїстичним кроком Тайсона Ф'юрі. Але це бізнес", - наводить слова Хантера Seconds Out.

Нагадаємо, в квітні цього року повинен був відбутися поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті між Тайсоном Ф'юрі і Олександром Усиком. Однак сторони не змогли узгодити умови контракту і поєдинок був зірваний.

Таким чином, Олександр Усик проведе захист титулів IBF, WBA, WBO, IBO в бою проти Даніеля Дюбуа. Поєдинок відбудеться 26 серпня в польському Вроцлаві.

Тайсон Ф'юрі, в свою чергу, в жовтні проведе виставковий бій проти колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну.

Додамо, що переможець мегафайту Усик - Ф'юрі повинен був стати першим абсолютним чемпіоном суперважкого дивізіону в 21-му столітті.

Останнім абсолютним чемпіоном світу в хевівейті є Леннокс Льюїс. У 1999 році в об'єднавчому бою він переміг Евандера Холіфілда.

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