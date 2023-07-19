Джаред Андерсон вірить, що Нганну може нокаутувати Ф'юрі.

Непереможений боксер суперважкої ваги Джаред Андерсон поділився своїм прогнозом на бій колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну проти чемпіона світу WBC Тайсона Ф'юрі.

Андерсон вважає, що камеруно-французький боєць може нокаутувати "Циганського короля".

"Це бій у суперважкій вазі. Зрештою, у Нганну є шанс панчера. Якщо він донесе удар, то Тайсон може не піднятися.

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Якщо Нганну правильно мислить, якщо він перегляне поєдинок Конора Макгрегора проти Флойда Мейвезера, то спробує протриматися якомога довше. Якщо він це зробить, то буде зберігати свою міць протягом усього бою, як це робив Чарльз Мартін", - наводить слова Андерсона Sky Sports.

Поєдинок Ф'юрі - Нганну відбудеться 28 жовтня в Саудівській Аравії. Це буде 10-ти раундовий бій, який пройде класичними правилами боксу.

Нагадаємо, Тайсон Ф'юрі свій останній бій провів у грудні 2022 року. "Циганський король" в 10 раунді нокаутував свого співвітчизника Дерека Чісору.

На профі-рингу Ф'юрі провів 34 поєдинки, в яких здобув 33 перемоги (24 нокаутом). Один бій за участю Тайсона завершився внічию.

Екс-чемпіон UFC Френсіс Нганну в своєму останньому бою одноголосним рішенням суддів переміг Сиріла Гана в січні 2022 року. Всього в послужному списку камеруно-французького бійця 17 перемог в 20 боях в UFC.

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