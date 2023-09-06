Дерек Чісора вважає, що 25-річному британцеві потрібно знайти більш простого суперника і працювати над своїм поверненням.

Досвідчений британський боксер і колишній претендент на чемпіонський титул в суперважкій вазі Дерек Чісора відреагував на бажання представників Даніеля Дюбуа провести реванш з володарем поясів WBA, WBO, IBF і IBO Олександром Усиком.

39-річний боксер розкритикував наміри Френка Уоррена домогтися реваншу, заявивши що Дюбуа слід знайти менш складного суперника і почати працювати над поверненням після поразки нокаутом.

"Команда Дюбуа буде домагатися реваншу, витратить гроші на юристів. Я думаю, що бій піде на промоутерські торги, якщо буде реванш. Але чи є у Уоррена гроші, щоб привезти Усика в Лондон на бій? Я так не думаю.

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Даніель - молодий хлопець, йому всього 25 років. Навіть не ставте його назад проти Усика. Йому слід провести в грудні легкий бій і почати своє повернення. Ось і все, йому не потрібно знову битися з Усиком", - заявив Чісора в коментарі YouTube-каналу iFL TV.

Нагадаємо, Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа технічним нокаутом у дев'ятому раунді та успішно захистив титули WBA, WBO, IBF та IBO у важкій вазі.

У п'ятому раунді цього бою стався скандальний епізод з ударом Даніеля Дюбуа нижче пояса. Промоутер британця після бою заявив, що його підопічний пробив без порушення правил. Суддя ж порахував, що Даніель вдарив українця нижче пояса і дав Олександру кілька хвилин на відновлення.

Даніель Дюбуа також наполягає на тому, що його удар був абсолютно легальним.

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) в офіційному релізі повідомила, що Олександр Усик законно виграв бій проти Даніеля Дюбуа і захистив свої пояси.

Команда Дюбуа продовжує наполягати на своєму і подала апеляцію на результат бою. Представники британця розраховують домогтися реваншу.

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