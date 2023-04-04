Ф'юрі хотів понад 100 мільйонів доларів за бій з Усиком.

Володар поясів WBO, WBA, IBO і IBF в суперважкій вазі Олександр Усик розкрив деякі подробиці переговорів щодо організації поєдинку з чемпіоном за версією WBC Тайсоном Ф'юрі, які так і не увінчалися успіхом.

36-річний український боксер заявив, що британець хотів отримати за цей бій космічні гроші.

"Він говорив за якісь величезні мільйони, що він король, він коштує дорого і все таке. Я не впевнений, що можу назвати ті суми, які він говорив, але, мені здається, це більше 100 мільйонів. Він говорив, що я Тайсон Ф'юрі, я король, я повинен отримати багато.

Я ж йому написав, що велич бійця не вимірюється грошима, мільйонами або десятками мільйонів, велич бійця - це його поєдинки, це його шлях.

А те, що ти заробив 100 мільйонів, а через рік хтось заробить 200 мільйонів - про твої мільйони всі забудуть і все, а ось коли ти переможеш всіх і у тебе абсолют, чотири пояси, то про це будуть пам'ятати абсолютно все.

Коли ти будеш забивати абсолютний чемпіон світу, то відразу буде видавати на перше місце хевівейт, а не скільки в цьому поєдинку було зароблено грошей", - розповів Олександр Усик в інтерв'ю Володимиру Кобелькову на YouTube-каналі "Київський торт".

Нагадаємо, Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі повинні були провести бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі 29 квітня цього року. Однак переговори щодо організації цього поєдинку були зірвані.

Раніше промоутер українського боксера Олександр Красюк розповів про причини зриву бою Усик - Ф'юрі.

Очікується, що наступний бій Усик проведе проти британського боксера Даніеля Дюбуа.

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