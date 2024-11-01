Український боксер усіх здивував, заявив колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі.

Американський боксер, колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Майк Тайсон висловився про бій-реванш між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі.

Українцеві під час бою із західним спортсменом вдалося всіх здивувати, поділився думкою Тайсон. Слова американського спортсмена приводить talkSPORT Boxing.

"Послухайте, Усик усіх здивував. Я думаю, що Тайсон Ф'юрі забагато грався на ринзі", - сказав ексчемпіон світу.

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Тайсон також натякнув на свого фаворита під час реваншу Усик - Ф'юрі:

"Я думаю, що йому (британському боксеру, - Ред.) потрібно серйозно ставитися до таких поєдинків і, сподіваюся, він отримає інший результат у реванші".

У центрі уваги бій-реванш Усик - Ф'юрі - що відомо

Новий бій між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі заплановано на 21 грудня. Реванш має відбутися у Саудівській Аравії. Наприкінці жовтня британець заявив, що "буде більш сконцентрованим, і в ринзі буде менше клоунади". Боксер визнав, що робив багато дурниць під час першого бою, і йому це "дорого коштувало".

Нагадаємо, Усик у травні переміг Фʼюрі за рішенням суддів та став абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі. Українець захистив свої чемпіонські пояси WBO, WBA та IBF і відібрав у британця титул чемпіона за версією WBC. Після бою британець сказав, що Усик нібито переміг через те, що в його країні війна.

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