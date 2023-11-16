Ентоні Джошуа і Деонтей Вайлдер проведуть свої наступні бої 23 грудня 2023 року.

У середу, 15 листопада, відбулася прес-конференція, на якій був офіційно оголошений грандіозний вечір боксу в Саудівській Аравії. Подія відбудеться 23 грудня.

Головними зірками вечора стануть колишні чемпіони світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа і Деонтей Вайлдер. ЕйДжей проведе бій проти Отто Валліна, а "Бронзовий бомбардувальник" битиметься з Джозефом Паркером. Очікується, що в разі перемог Джошуа і Вайлдер в 2024 році проведуть два бої один проти одного.

Також участь у великому вечорі боксу в Саудівській Аравії візьмуть і інші топові боксери, серед яких Даніель Дюбуа, Філіп Хргович, Джаррелл Міллер та інші.

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Розклад вечора боксу в Саудівській Аравії 23 грудня

Ентоні Джошуа - Отто Валлін

Деонтей Вайлдер - Джозеф Паркер

Даніель Дюбуа - Джаррелл Міллер

Дмитро Бівол - Лайндон Артур

Джай Опетая-Елліс Зорро

Франк Санчес - Жуніор Фа

Філіп Хргович - Марк Де Морі

Арсланбек Махмудов - Агіт Кабаєл

Нагадаємо, спочатку 23 грудня планувалося провести бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Однак "Циганський король" отримав травму в поєдинку проти екс-чемпіона UFC Френсіса Нганну і бій проти українця був перенесений на лютий 2024 року.

Очікується, що бій Усик - Ф'юрі відбудеться 17 лютого 2024 року. Також в рамках цього вечора боксу планують провести бій Вайлдер - Джошуа.

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