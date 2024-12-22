За словами українського боксера, Росія століттями паплюжила ім'я видатного гетьмана.

Український боксер, який став чемпіоном світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі, Олександр Усик розповів про шаблю гетьмана Івана Мазепи, яку він підняв над головою після перемоги у реванші з Тайсоном Ф'юрі.

"Справжня шабля видатного українського гетьмана Івана Мазепи. Тримати в руках унікальний артефакт, якому понад 300 років, було честю для мене. Століттями Росія паплюжила ім’я гетьмана Мазепи. Тепер воно повертається у світовий медіапростір і отримає визнання, на яке заслуговує. Все тільки починається!", - зауважив боксер на своїй сторінці в Instagram.

Крім того, про цей унікальний момент після поєдинку розповів промоутер Усика Олександр Красюк.

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"Шабля 17 століття прибула до Ер-Ріяду з України, де вона зазвичай зберігається в Чернігівському історичному музеї, її перевезли з дотриманням усіх правил та під наглядом музейних експертів. Вперше в історії боксу музейний артефакт було допущено на ринг", - поділився він.

Бій Усик - Ф'юрі - що відомо

Як писав УНІАН, Олександр Усик після перемоги над Тайсоном Ф'юрі у Саудівській Аравії підняв над головою оригінальну шаблю гетьмана Івана Мазепи.

"Шаблю гетьман Іван Мазепа подарував за службу осавулу Савичу. Згодом його нащадки продали її збирачу колекції української старовини Василю Тарновському. Так вона опинилася в колекції Чернігівського історичного музею", - зазначив на своїй сторінці у Facebook директор музею Максим Блакитний.

Також повідомлялось, що "Укрпошта" присвятила нову марку перемозі Усика над Ф'юрі. Відомо, що художник з Дніпра Сергій Тєхов зобразив Усика під час розгортання прапора України. Загалом у продаж надійшли 420 тисяч марок.

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