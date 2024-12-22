Оригінальна зброя з колекції історичного музею в Чернігові.

Володар титулів WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі, абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик після перемоги над Тайсоном Ф'юрі в Саудівській Аравії підняв над головою оригінальну шаблю гетьмана Мазепи.

Як повідомив директор Чернігівського обласного історичного музею ім.В.В.Тарновського Максим Блакитний, шабля належить до колекцій музею.

"Шаблю гетьман Іван Мазепа подарував за службу осавулу Савичу. Згодом його нащадки продали її збирачу колекції української старовини Василю Тарновському. Так вона опинилася в колекції Чернігівського історичного музею", - написав на своїй сторінці в Фейсбук Блакитний.

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Унікальний артефакт побачили мільйони глядачів в усьому світі. Таким чином спортсмен нагадав світові про видатного гетьмана, який ще триста років тому боровся за свободу України від російських загарбників.

"Вперше в історії боксу експонування шаблі пройшло на ринзі. Століттями росія паплюжила ім'я гетьмана І.Мазепи. Завдяки Олександру Усику воно повертається у світовий медіапростір і отримає визнання, на яке заслуговує", - вважає директор музею.

Організаторами проєкту виступили Благодійний фонд Олександра Усика та громадська організація UKRAINE WOW.

Проєкт створений завдяки співпраці з "Аврора Мультимаркет" за підтримки Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, Міністерства закордонних справ України, Посольства України в Королівстві Саудівська Аравія, промоутерської компанії K2 Promotions, Чернігівського обласного історичного музею ім. Тарновського та Чернігівської обласної державної адміністрації, за сприяння Міністерства культури Королівства Саудівська Аравія, Генерального управління з питань дозвілля Королівства Саудівська Аравія та організаторів бою SELA. Консультант проєкту - український історик Олексій Сокирко.

Реванш Усик - Ф'юрі

Бій Усика проти Ф'юрі відбувся 21 грудня на Kingdom Arena в столиці Саудівської Аравії— Ер-Ріяді.

На кону були WBO, WBA і WBC та пам'ятний пояс від WBC, який присвячений 50-річчю легендарного бою між Джорджем Форманом і Мухаммедом Алі.

Тайсон Ф'юрі вийшов на ринг із рекордними 127,4 кг - це на 10 кілограмів більше, ніж раніше. Олександр Усик же важить 102,5 кг. Поєдинок закінчився одноголосним рішенням суддів - виграв Усик.

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