'Божевільна людина': Усик відповів на закиди Ф'юрі про 'різдвяний подарунок' від суддів

Український чемпіон зазначив, що вважає свою перемогу у реванші проти Ф'юрі справедливою і чесною.

Володар титулів WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександр Усик відповів на заяву свого суперника Тайсона Ф'юрі та його промоутера Френка Воррена про те, що перемога українця у легендарному реванші - це "різдвяний подарунок" від суддів.

Під час пресконференції за підсумками поєдинку український чемпіон заявив, що не сумнівається у справедливості вердикту суддів.

"Дядько Френк просто сліпий. Якщо Тайсон каже, що це подарунок на Різдво – ок. Дякую Богу, але не Тайсону. Дякую моєму тренеру Юрію, моєму тренеру Кубі та моїй команді. Послухайте, Френк – божевільна людина. Це моя думка. Я переміг", - заявив Усик.

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Бій Усик - Ф'юрі: останні новини

У ніч з 21 на 22 грудня в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді українець Олександр Усик переміг за очками британця Тайсона Ф'юрі і захистив титули WBO, WBA і WBC.

Британський боксер Тайсон Ф'юрі відмовився визнати, що програв свій бій-реванш проти українця Олександра Усика, і заявив, що судді зробили його супернику "різдвяний подарунок".

Як пише The Sportster, загальний призовий фонд склав $190 мільйонів. Усик отримав 60% від цієї суми, тобто $114 мільйонів, тоді як Ф’юрі - $76 мільйонів.

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