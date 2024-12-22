ЗМІ зазначають, що цей поєдинок став фінансово найприбутковішим у кар’єрі обох боксерів.

У ніч на 22 грудня відбувся довгоочікуваний реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі. Українець здобув перемогу за рішенням суддів після 12 раундів. Поєдинок став фінансово найприбутковішим у кар’єрі обох боксерів.

Як пише The Sportster, загальний призовий фонд склав $190 мільйонів. Усик отримав 60% від цієї суми, тобто $114 мільйонів, тоді як Ф’юрі - $76 мільйонів.

Угода про реванш була закладена у контракті після першого поєдинку боксерів у травні цього року. Тайсон Ф’юрі продемонстрував свою силу, особливо у середніх раундах. Проте Усик знову переміг за підсумками 12 раундів.

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Бій Усик - Ф'юрі: останні новини

У ніч з 21 на 22 грудня в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді українець Олександр Усик переміг за очками британця Тайсона Ф'юрі і захистив титули WBO, WBA і WBC.

Як повідомляв УНІАН, "Укрпошта" присвятила нову марку перемозі Усика над Ф'юрі. Художник з міста Дніпро Сергій Тєхов зобразив Усика під час розгортання прапора України. Загалом у продаж надійшли 420 тисяч марок.

Британський боксер Тайсон Ф'юрі відмовився визнати, що програв свій бій-реванш проти українця Олександра Усика, і заявив, що судді зробили його супернику "різдвяний подарунок".

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