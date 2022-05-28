Понад 50 спортсменів загинули з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, з 24 лютого 2022 року.
Про це повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.
За даними прес-служби міністерства, Гутцайт зазначив, що зі зброєю в руках Україну захищають спортсмени з олімпійських і неолімпійських видів спорту.
"Всі йдуть нас захищати. Хтось в теробороні, хтось в ЗСУ, хтось зараз на сході України. Я хочу подякувати всім захисникам України", - сказав міністр.
Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих.
Як раніше повідомляв УНІАН, у боях з російськими загарбниками загинув український боксер Віктор Понятенко. Чоловік провів 120 поєдинків, у майже 100 з них здобув перемогу.
У Сумах під час авіаудару загинув неодноразовий чемпіон України з боротьби самбо Артем Прийменко. Разом із чемпіоном загинула вся його родина.
Раніше стало відомо, що відомий український боєць змішаних єдиноборств Єгор Біркун, який виступав у складі збірної України, був убитий окупантами при обороні Маріуполя.
Також у Маріуполі російські окупанти вбили колишнього капітана збірної України з водного поло та багатодітного батька Євгена Обедінського.