Зі зброєю в руках Україну захищають спортсмени з олімпійських і неолімпійських видів спорту.

Понад 50 спортсменів загинули з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, з 24 лютого 2022 року.

Про це повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

За даними прес-служби міністерства, Гутцайт зазначив, що зі зброєю в руках Україну захищають спортсмени з олімпійських і неолімпійських видів спорту.

"Всі йдуть нас захищати. Хтось в теробороні, хтось в ЗСУ, хтось зараз на сході України. Я хочу подякувати всім захисникам України", - сказав міністр.

Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Як раніше повідомляв УНІАН, у боях з російськими загарбниками загинув український боксер Віктор Понятенко. Чоловік провів 120 поєдинків, у майже 100 з них здобув перемогу.

У Сумах під час авіаудару загинув неодноразовий чемпіон України з боротьби самбо Артем Прийменко. Разом із чемпіоном загинула вся його родина.

Раніше стало відомо, що відомий український боєць змішаних єдиноборств Єгор Біркун, який виступав у складі збірної України, був убитий окупантами при обороні Маріуполя.

Також у Маріуполі російські окупанти вбили колишнього капітана збірної України з водного поло та багатодітного батька Євгена Обедінського.

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