У боях з російськими загарбниками загинув уродженець Запоріжжя Віктор Понятенко.

У боях з російськими загарбниками загинув український боксер Віктор Понятенко.

Як повідомляється на сторінці Федерації боксу України в Facebook, серце спортсмена і воїна ЗСУ перестало битися 15 травня.

"Чергова трагічна звістка з фронту. 15 травня в бою з російськими окупантами загинув боксер із Запоріжжя, морський піхотинець Віктор Понятенко... Федерація боксу України висловлює щирі співчуття родині Віктора. Вічна пам'ять", - йдеться в повідомленні.

Про смерть Віктора також повідомила на своїй сторінці в Facebook Ліга кулачних боїв Lucky Punch, в рамках якої виступав Понятенко.

"У жорстокій війні з російськими окупантами 15 травня героїчно загинув воїн ЗСУ Віктор "Рудий" Понятенко. Воїн, наш друг. Дуже боляче. Це був пацан і людина з великої літери, справжній доблесний герой. Вічна пам'ять воїну-захиснику. Герої не гинуть!",- сказано в заяві.

Віктор вважав, що участь у бойових діях загартовує характер і готує до виконання будь-яких завдань, навіть із загрозою для життя.

"На животі набитий мертвий Вікінг, тому що смерть не лякає. А на грудях – верховний бог Одін. Це бог війни. Будемо воювати", - розповідав Понятенко.

Віктор Понятенко народився в Запоріжжі. З 8 років займався боксом, має перший розряд з цього виду спорту, срібний призер Кубка України. Провів 120 поєдинків, у майже 100 з них здобув перемогу. Учасник в Лізі кулачних боїв Lucky Punch.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український опір російській агресії триває вже більше двох місяців.

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