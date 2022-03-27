Український супертяж Олександр Захожий організував благодійний поєдинок.

Український боксер суперважкої ваги Олександр Захожий організував поєдинок проти представника Греції Евгеніоса Лазарідіса, щоб зібрати кошти на підтримку України, яка бореться з російськими окупантами.

Бій пройшов на арені "Вестфаленхалле" в Дортмунді (Німеччина). Перемогу в поєдинку здобув Захожий, нокаутувавши суперника в першому раунді.

З перших секунд 28-річний українець мав абсолютну перевагу в рингу. Грек виглядав непереконливо і вже у стартовій трихвилинці Захожий двічі відправляв опонента в нокдаун. Після другого падіння кут грека викинув білий рушник.

6'9" Ukrainian heavyweight Oleksandr Zakhozhyi (17-0, 13 KO's), accompanied by Kevin Johnson, scores two knockdowns in the opening round & then the towel comes in to end the bout, a TKO-1 victory over Evgenios Lazaridis (17-4) in Dortmund, Germany pic.twitter.com/mnhduT7ih0 — Tim Boxeo (@TimBoxeo) March 26, 2022

"Мої промоутери організували бій для збору коштів на підтримку України. Була пряма платна трансляція в Європі та Америці", - зазначив Захожий.

Коментуючи результат бою Захожий зізнався, що йому було дуже важко психологічно, оскільки після початку війни він перебував у Хорватії на зборах.

"Мені довелося визволяти свою сім'ю, щоб вона була присутня тут. Це дуже важко, тому що під час того, як я готувався і чекав свою сім'ю тут, я спав по годині в день. Ми займалися допомогою, збирали їжу і відправляли людям, які вже перетнули кордон", - сказав Захожий.

Додамо, що Олександр Захожий і його дружина Анастасія з самого початку вторгнення Росії в Україну займаються волонтерством.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже другий місяць.

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