Російські окупанти вбили колишнього капітана збірної України з водного поло Євгена Обедінського.

У Маріуполі загинув колишній капітан національної збірної України по водному поло Євген Обедінський. Спортсмен був убитий 17 березня, у нього було троє дітей.

Про це в Фейсбуці повідомив його батько і тренер Олександр Обедінський.

"17 березня 2022 року в Маріуполі загинув мій син Женя. Світла і добра людина, батько трьох дітей. Був чуйним сином, братом, батьком, другом, відмінним спортсменом, майстром спорту, неодноразовим чемпіоном України у складі команди "Іллічівець", капітаном національної збірної України.

Був великим життєлюбом, ніколи не здавався, не скаржився на життя, як би йому не було важко. У нього завжди була одна відповідь: Не хвилюйся тато, я впораюся" - написав Олександр Обедінський.

Євген Обедінський був багаторазовим чемпіоном України з водного поло, майстром спорту. До війни Євген боровся з раком головного мозку.

Раніше повідомлялося, що відомий український боєць змішаних єдиноборств Єгор Біркун, який виступав у складі збірної України, був убитий російськими окупантами при обороні Маріуполя.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український опір російській агресії триває вже четвертий тиждень.

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