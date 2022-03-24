Єгор Біркун мав представити Україну на чемпіонаті світу.

Відомий український боєць змішаних єдиноборств Єгор Біркун, який виступав у складі збірної України, був убитий російськими окупантами при обороні Маріуполя.

Про це повідомила Українська федерація змішаних бойових мистецтв на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Повідомляється, що Біркун загинув 23 березня. Єгор у складі полку "Азов" виконував бойове завдання в окупованому Маріуполі.

У цей день Біркун повинен був виступати у складі збірної України на чемпіонаті світу з ММА GAMMA, проте через війну, розв'язану РФ в Україні, плани спортсмена змінилися.

"При обороні Маріуполя загинув член збірної України UFMMA Єгор Біркун. Мужній, сильний, відданий. Вічна пам'ять герою", - повідомили в прес-службі організації.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український опір російській агресії триває вже четвертий тиждень.

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