16-річна Єлизавета Котляр після поразки від Влади Мінчевої на старті юніорського Australian Open привітала росіянку.

У Федерації тенісу України (ФТУ) прокоментували інцидент, що стався по завершенні матчу юніорського Australian Open за участі української тенісистки Єлизавети Котляр. Зокрема, в ФТУ зазначили, що підтримують спільну позицію українських тенісистів не проводити рукостискання з представниками країн-агресорів.

"Наші провідні гравці про це повідомлені та підтримують таку позицію. Але завжди можуть бути помилки. Така помилка сталася сьогодні із нашою гравчинею", - повідомили у федерації.

Там підкреслили, що Єлизавета Котляр іще неповнолітня.

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"Отже ми звʼязалися з її батьком Костянтином для того щоб він надав свій коментар, щодо інциденту, який дав можливість російській пропаганді розпочати свою брудну роботу", - наголосили у ФТУ.

За словами батька тенісистки, "Лізі лише 16 років, у неї ще не має справжнього досвіду виступів на таких значних змаганнях, як турніри серії Grand Slam".

"На жаль, моя донька не почувалася спокійною, емоції били через край, тому вона не повністю контролювала свою поведінку. Автоматично виконала післяматчевий ритуал — потиснула руку суперниці, не розуміла, що за сіткою стояла представниця країни, яка здійснила напад на нашу батьківщину", - наголосив батько юної тенісистки.

Скандал із рукостисканням української та російської тенісисток

Українська тенісистка Єлизавета Котляр потиснула руку росіянці Владі Мінчевій після матчу юніорського чемпіонату Australian Open у Мельбурні. ЇЇ батько Костянтин назвав вчинок доньки "помилкою, через яку Ліза дуже шкодує".

"Запевняє, що більше ніколи не дозволить нічого подібного. Завжди пам'ятатиме, хто є хто. Насправді вона — щира патріотка України, завжди такою була, є і залишиться в майбутньому", - зазначив батько юної тенісистки.

Спорт і війна в Україні - останні новини

Нещодавно олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан гостро засудила рішення МОК допустити росіян і білорусів до Олімпіади-2024. За її словами, представникам країн-агресорів не може бути місця на міжнародних змаганнях.

Крім того, зірки українського спорту виступили проти допуску росіян до Олімпіади-2024. Участь у відеоролику взяли Андрій Ярмоленко, Марта Костюк, Жан Беленюк, Михайло Романчук, Анна Рижикова і Ярослава Магучіх.

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