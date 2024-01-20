16-річна Єлизавета Котляр програла Владі Мінчевій на старті юніорського Australian Open.

Українська і російська тенісистки Єлизавета Котляр і Влада Мінчева потиснули одна одній руки після матчу юніорського чемпіонату Australian Open у Мельбурні. Мінчева обіграла українку, після чого спортсменки обмінялися рукостисканням.

Сама Котляр наразі ніяк не пояснила свій вчинок. Втім, свою думку з цього приводу висловив її батько Костянтин. За його словами, у його доньки "ще немає справжнього досвіду виступів на таких значних змаганнях, як турніри серії "Грендслем".

"На жаль, моя донька не почувалася спокійною, емоції били через край, тому вона не повністю контролювала свою поведінку. Автоматично виконала післяматчевий ритуал — потиснула руку суперниці, не розуміла, що за сіткою стояла представниця країни, яка здійснила напад на нашу батьківщину", - підкреслив батько юної тенісистки.

Він назвав вчинок доньки "помилкою, через яку Ліза дуже шкодує".

"Запевняє, що більше ніколи не дозволить нічого подібного. Завжди пам'ятатиме, хто є хто. Насправді вона — щира патріотка України, завжди такою була, є і залишиться в майбутньому", - сказав Костянтин Котляр.

Як відомо, українські тенісистки після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну відмовилися від традиційного привітання після гри з суперницями з Росії та Білорусі.

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