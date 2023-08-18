Ольга Харлан прокоментувала інцидент, в який потрапила після відмови тиснути руку росіянці.

Українська фехтувальниця Ольга Харлан прокоментувала скандал, в який вона потрапила після відмови тиснути руку росіянці Анні Смирновій.

Легенда вітчизняного спорту в коментарі журналісту УНІАН заявила, що МОК може допустити росіян і білорусів до Олімпіади-2024 у нейтральному статусі.

"Російські та білоруські спортсмени не повинні бути на Олімпіаді у Парижі, але, на мою думку, вони там будуть, хоча робота проти цього продовжується завжди. Те, що Міжнародний олімпійський комітет звернув увагу на цей випадок (коли Харлан не потисла руку росіянці - прим.ред.) - це дуже добре. Тому що такі зустрічі українських із так званими нейтральними спортсменами будуть закінчуватися саме таким чином. І в МОК повинні розуміти, що мирним шляхом це не вирішиться", - сказала Харлан.

Харлан пояснила, що залежно від виду спорту можуть бути різні правила щодо рукостискань. Тому у майбутньому можуть повторитися прикрі випадки з дискваліфікаціями українців.

"Досі не має гарантії, що в майбутньому українських спортсменів не будуть дискваліфіковувати через відмову тиснути руку росіянам чи білорусам. Це вирішують Міжнародні федерації і у кожної з них є правила. Наприклад, в тенісі ніхто нікого не дискваліфіковував після відмови тиснути руку. Такі випадки повинні змінювати статут федерацій", - додала Харлан.

Ольга Харлан не потисла руку росіянці

27 липня українська фехтувальниця Ольга Харлан на чемпіонаті світу перемогла росіянку Анну Смирнову і відмовилася потиснути їй руку після поєдинку. Смирнова демонстративно чекала півгодини, сидячи на стулі, щоб Харлан повернулася і потисла руку. Ольга не повернулася і отримала дискваліфікацію від організаторів турніру.

Світова спільнота і Україна в єдиному пориві морально підтримали Харлан після ганебного рішення FIE.

28 липня FIE призупинила дискваліфікацію Харлан. Більше того, МОК надав ліцензію Харлан на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

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