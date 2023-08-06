Домінік Гашек обурений рішенням керівництва НХЛ не відсторонювати російських хокеїстів.

Дворазовий володар Кубка Стенлі Домінік Гашек розкритикував НХЛ через те, що росіяни досі продовжують виступати в лізі.

"Я не можу уявити, щоб 10 років тому я виступав проти НХЛ. Для гравців це робота, ось чому вони не виступають. Тому я певною мірою вибачаюся перед гравцями НХЛ, але я не буду просити вибачення перед босами та керівництвом НХЛ. Це чиновники, які мають встановлювати такі правила, щоб НХЛ не була рекламою російської війни. І я зроблю все, щоб НХЛ заплатила Україні мільярди за таке ставлення", – сказав Гашек в інтерв'ю zoznamzpravy.cz.

Домінік Гашек активно підтримує антиросійську політику

Раніше Гашек написав відкритого листа керівництву НХЛ, ATP і WTA із закликом відсторонити росіян від усіх міжнародних змагань. Олімпійський чемпіон-1998 також неодноразово звертався до НХЛ з вимогою припинити співпрацю з російськими хокеїстами.

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Минулого літа Гашек запропонував уряду Чехії запровадити кримінальну відповідальність для чеських хокеїстів, які продовжили грати в Росії після початку повномасштабної війни РФ проти України.

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