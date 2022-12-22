Гашек зазначив, що спортивні організації, які не відсторонили росіян від змагань, також несуть відповідальність за скоєні злочини.

Легендарний чеський хокеїст, дворазовий володар Кубка Стенлі і олімпійський чемпіон Домінік Гашек написав відкритого листа керівництву НХЛ, ATP і WTA із закликом відсторонити росіян від усіх міжнародних змагань.

Колишній воротар вважає, що спортивні організації повинні переглянути своє ставлення до агресора.

"Я написав відкритий лист, щоб привернути увагу всього світу до того, як деякі спортивні змагання зараз сприяють військовим заворушенням в Європі, які щодня забирають сотні, навіть тисячі життів.

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Це спроба врятувати ці життя і прискорити закінчення війни в Україні. Російські спортсмени не повинні брати участь в міжнародних змаганнях в даний час. Я прошу всі спортивні ліги світу розглянути це рішення", - наводить слова Гашека Protext.cz.

Чеський екс-хокеїст також звернув увагу на звірячі злочини російської армії і депортацію українських дітей, назвавши все це геноцидом.

"Російські солдати скоюють військові злочини, в тому числі катують і вбивають мирних жителів. Росія навіть депортує тисячі українських дітей з рідної країни і тим самим чинить геноцид.

Росія повинна понести повну відповідальність за всі свої жахливі злочини. Після перемоги України і відходу російських військ з її території Росія повинна буде розплачуватися за економічний збиток, нанесений нею на чужій території. На жаль, сотні тисяч втрачених життів, в тому числі багатьох дітей, вже нікому не повернути", - підкреслив Гашек.

Домінік Гашек також зазначив, що міжнародні спортивні організації, які не відсторонили російських спортсменів від своїх змагань, також несуть відповідальність за скоєні злочини.

"Дозволяючи участь російських спортсменів, кожне організоване вами змагання свідомо жертвує Росії мільярди доларів на рекламу її агресивної політики.

Це факт, що кожен громадянин, а значить і кожен спортсмен, представляє свою країну. Отже, кожен спортсмен має величезну рекламну та маркетингову цінність для цієї країни. Кожна держава використовує це на свою користь для просування своїх інтересів і цілей.

Дозволивши російським гравцям брати участь у ваших змаганнях, ви вирішили підтримати все це.

Таким чином, ви несете повну відповідальність за незворотні збитки, завдані російською армією в Україні, в тому числі за втрачені життя", - зазначив хокеїст.

Додамо, що Домінік Гашек послідовно підтримує Україну з самого початку повномасштабного вторгнення РФ.

Раніше знаменитий чеський хокеїст закликав уряд Чехії боротися зі спортсменами, які грають в РФ.

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