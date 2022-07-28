Домінік Гашек вважає, що таким чином чеські хокеїсти підтримують військову агресію РФ.

Знаменитий чеський хокеїст, дворазовий володар Кубка Стенлі і олімпійський чемпіон Домінік Гашек закликав уряд Чехії боротися зі спортсменами, які грають в РФ.

Гашек вважає, що його колеги, які продовжують грати в Росії, повинні понести за це кримінальну відповідальність і сісти у в'язницю на 15 років. Таким чином колишній хокеїст відреагував на перехід гравця збірної Чехії Дмитра Яшкіна в російський клуб.

"Мені дуже шкода. Робота громадянина Чехії в Російській Федерації є підтримкою російського режиму, війни в Україні, тому становить небезпеку для нашої країни та її громадян.

Однак я звинувачую не гравця або його агента, а уряд і чеський парламент за те, що вони не прийняли закон, що забороняє це.

Обов'язок чеського уряду - захистити нас від такої поведінки. Наше життя знаходиться під загрозою. Не ховайте голову в пісок.

Тому я вважаю, що, наприклад, 15 років в'язниці за роботу у ворожій РФ дуже б допомогли. Це, безсумнівно, посилить захист для нас і наших союзників і, можливо, врятує багато життів", - наводить слова Гашека видання Nord News.

Додамо, що Дмитро Яшкін виступав у минулому сезоні в НХЛ за "Арізону Койотс". Напередодні стало відомо, що чех підписав контракт з петербурзьким клубом СКА. За інформацією в ЗМІ, Яшкін отримав зарплату в 60 мільйонів рублів за сезон в КХЛ, проте разом з бонусами його оклад може перевищити 100 мільйонів рублів.

"Мені близький той хокей, який показує СКА - це саме той стиль гри, який мені підходить. Плюс молодий і бойовий склад. У Петербурзі дуже перспективна команда, у якої тільки одна мета - Кубок. До цього і будемо прагнути, я готовий домагатися найвищих цілей разом з клубом", - прокоментував свій перехід в СКА Яшкін.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Санкт-Петербурзі був затриманий воротар хокейного клубу ЦСКА і збірної Росії Іван Федотов. 25-річного спортсмена підозрювали в ухиленні від призову в армію і відправили служити у військову частину в Северодвінську Архангельської області.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до повномасштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже 155-й день.

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