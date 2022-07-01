Іван Федотов хотів покинути Росію і продовжити кар'єру в США.

У Санкт-Петербурзі був затриманий воротар хокейного клубу ЦСКА і збірної Росії Іван Федотов. Його підозрюють в ухиленні від армії.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, оперативники карного розшуку зустріли Федотова в Купчіно, на виході з льодової арени, і запропонували йому проїхати до військкомату. Хокеїст не став сперечатися.

Повідомляється, що в поліцію звернулися з військової прокуратури. Спортсмену загрожує до двох років позбавлення волі згідно зі статтею 328 КК РФ "Ухилення від проходження військової або альтернативної цивільної служби".

Такий інтерес до персони Федотова викликаний тим, що він є воротарем ХК ЦСКА, тобто формально військовослужбовцем.

Раніше стало відомо, що Федотов відмовив у співпраці ЦСКА і вирішив покинути Росію, щоб продовжити кар'єру в клубі НХЛ "Філадельфія Флайєрз".

Хокеїст в коментарі "Матч ТВ" підтверджував, що переїжджає в США.

"Їду в "Філадельфію"? Безумовно. Я приходив в ЦСКА, щоб виграти Кубок. Тепер можу зі спокійною душею зробити крок вперед. Отримав хорошу можливість, тепер з цим бекграундом і багажем можна спробувати себе там. Це новий виклик і нові можливості. Якщо не спробувати себе в НХЛ, можна шкодувати потім все життя.

Стану найвищим воротарем в НХЛ, на два сантиметри вище Мікко Коскінена? Головне, щоб і по грі теж був на два сантиметри вище",- сказав Федотов.

У російській команді вважають, що Федотов "самовільно і незаконно розриває контракт".

Схоже, що в ЦСКА просто мстять хокеїстові за спробу піти з команди.

У минулому сезоні Федотов у складі московського ЦСКА став найкращим голкіпером КХЛ. На його рахунку 26 матчів у регулярному чемпіонаті, де він оформив два шат-аути. Також він провів 22 матчі в плей-офф і зіграв один матч "на нуль".

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