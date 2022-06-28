Андрій Луньов грає за "Байєр" і живе в Німеччині.

Футболіст німецького "Байєра" і національної збірної Росії Андрій Луньов розповів, що допомагав українським біженцям в Німеччині, постраждалим від військової агресії РФ.

За словами 30-річного голкіпера, він разом зі своєю дружиною не міг залишатися осторонь і намагався допомогти українцям, чим міг.

"Після всіх подій був великий приплив машин з українськими номерами. Багато стало на майданчиках українських діточок з мамами. І ніяких проблем. Ми з дружиною намагалися допомагати приїжджим. У нас у самих дитина, і було важко дивитися на те, як живуть діти українських біженців, які приїхали до Німеччини. Не міг повз це пройти. Передавали для дітей іграшки, памперси, одяг", – наводить слова Луньова видання "Известия".

Також футболіст додав, що після початку війни не стикався з негативним ставленням до себе в Німеччині.

"Якщо судити по собі і своїй родині, то ми ніякої русофобії не відчували. Від слова "зовсім". При цьому я їжджу по Німеччині на машині з російськими номерами, так що не помітити моє походження не могли", – сказав воротар.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже 125-й день.

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