Іван Федотов буде служити у військовій частині в Северодвінську Архангельської області.

1 липня в Санкт-Петербурзі був затриманий воротар хокейного клубу ЦСКА і збірної Росії Іван Федотов. 25-річного спортсмена підозрювали в ухиленні від призову в армію.

Оперативники карного розшуку зустріли Федотова в Купчино, на виході з льодової арени, і доставили його до військкомату.

Під час перебування у військкоматі Федотову стало погано, і його відвезли на машині швидкої допомоги в інфекційну лікарню ім. Боткіна. Потім гравця відправили на додаткове обстеження у військово-медичну академію, а потім - у військово-морський госпіталь. Пізніше адвокат Федотова Олексій Пономарьов повідомив, що у його клієнта загострення гастриту на тлі нервового зриву.

Як повідомляє "Матч ТВ", 6 липня Івана Федотова перевели з госпіталю Міноборони РФ у військову частину в Северодвінську Архангельської області.

Саме в цій військовій частині буде служити спортсмен. При цьому, як зазначає джерело, Федотов опинився у звичайній роті, а не в спортивній.

Джерело також стверджує, що в частині Федотов живе в окремій кімнаті з телефоном, а не в загальній казармі.

Варто відзначити, що Івана Федотова затримали незадовго до того, як він повинен був виїхати грати в НХЛ в клуб "Філадельфія Флайєрс". Він підписав контракт з клубом 7 травня.

У минулому сезоні Федотов у складі московського ЦСКА став найкращим голкіпером КХЛ. На його рахунку 26 матчів у регулярному чемпіонаті, де він оформив два шат-аути. Також він провів 22 матчі в плей-офф і зіграв один матч "на нуль".

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