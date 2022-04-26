Домінік Гашек вважає, що якщо НХЛ допустить росіян до матчу, то це буде проявом неповаги до України.

Легендарний чеський хокеїст, олімпійський чемпіон-1998 Домінік Гашек закликав НХЛ переглянути свою позицію і відмовитися від повної співпраці зі спортсменами з Росії.

Гашек вважає неприпустимим дозволити російським хокеїстам зіграти в поєдинку НХЛ між "Сан-Хосе Шаркс" і "Нешвілл Предаторс" на фоні повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Справа в тому, що ця гра повинна пройти в столиці Чехії - Празі. Як відомо, чехи засуджують війну в Україні, яку розв'язала РФ, і всіляко допомагають нашій країні як озброєнням, так і поставками гуманітарної допомоги.

На своїй сторінці в Twitter Домінік Гашек написав, що якщо НХЛ допустить росіян до матчу, то це буде проявом неповаги до України, яка страждає від військової агресії РФ.

"Якщо НХЛ (враховуючи ситуацію) захоче допустити до участі в цьому матчі будь-якого російського гравця, Я вважатиму це непробачним вчинком. Якщо так трапиться, я зроблю все, щоб цей матч не відбувся в нашій країні. Звернуся до уряду Чехії, організаторів заходу, потенційних партнерів та громадськості.

Якщо матч все-таки відбудеться, я буду закликати ігнорувати і засудити це рішення. Слід розуміти, що участю російських спортсменів у заходах ми робимо величезну рекламу Росії та її діям. Ми рекламуємо агресію російських військових проти демократичної країни, вбивства десятків тисяч українців і злочини проти людства.

Матч НХЛ у Празі має стати святом світового хокею, а не рекламою російських злочинів в Україні. Це було б неповагою з боку НХЛ до України та її народу. І це не повинно статися!",- сказав Гашек.

Додамо, що у складі "Нешвілл Предаторс" і "Сан-Хосе Шаркс" грають чотири хокеїсти з Росії.

На даний момент НХЛ не розірвала контракти з російськими хокеїстами, які виступають за американські та канадські команди. Серед них багато зірок Ліги, тому її керівництво побоюється, що НХЛ не буде викликати такого ажіотажу у глядачів, якщо ці спортсмени підуть з неї.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже більше двох місяців.

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