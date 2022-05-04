Також група вболівальників підписала онлайн-петицію з вимогою розірвати контракт з Овечкіним.

Американська вболівальниця хокею Лінн Кесслер почала відвідувати матчі клубу "Washington Capitals" у 1970-х роках, вона 58-річна фанатка цієї команди з великим стажем вболівання.

За "Washington Capitals" виступає зірка збірної Росії Олександр Овечкін, який публічно підтримав політику Путіна. Після 24 лютого Лінн Кесслер перестала дивитися поєдинки улюбленої команди.

Сім'я її чоловіка з України, і Кесслер не може вболівати за команду через Овечкіна.

"Я все ще люблю "Washington Capitals", але я не люблю Алекса Овечкіна. Буде дуже дивно не дивитися плей-оф НХЛ, але я не думаю, що зможу вчинити інакше", - сказала Кесслер для Washingtonpost.

Українці, які проживають в районі округу Колумбія, використовували арену "Capital One" (майданчик для домашніх ігор "Washington Capitals") як місце протесту, розмахуючи українськими прапорами. Також група вболівальників підписала онлайн-петицію з вимогою розірвати контракт з Овечкіним. Деякі, такі як Кесслер, бойкотують матчі клубу через те, що головна зірка команди підтримує Путіна.

Овечкіна освистали під час поєдинків у березні в Калгарі та Едмонтоні, де проживає багато українців. Російських спортсменів в інших видах спорту масово відстороняють, а Овечкін, маючи близькі стосунки з Путіним, продовжує грати в НХЛ.

Раніше УЄФА запровадив низку санкцій проти російського футболу, а Wimbledon не допустив росіян та білорусів до тенісного турніру.

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