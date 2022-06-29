Леся Цуренко здолала Ангеліну Калініну на Вімблдонському турнірі.

У середу, 29 червня, на Wimbledon-2022 зустрілися дві представниці України - перша ракетка країни Ангеліна Калініна з Нової Каховки і киянка Леся Цуренко.

В рамках другого кола перемогу в трьох сетах здобула більш досвідчена українська спортсменка.

Wimbledon-2022. Друге коло

Леся Цуренко (Україна) – Ангеліна Калініна (Україна) – 3:6, 6:4, 6:3

Поєдинок українок тривав 2,5 години. Перший сет взяла Калініна, але в другому Цуренко вдалося вирівняти становище. Третій сет тривав рівно годину, суперниці влаштовували тривалі розіграші, не бажаючи поступатися жодного очка, і в грі нервів сильнішою виявилася Цуренко.

Це була перша зустріч тенісисток. Цуренко вдруге в кар'єрі пробилася до третього кола трав'яного мейджора. Вперше їй це вдалося в 2017-му.

Нагадаємо, обидві тенісистки стартували з основного раунду турніру - Калініна в непростому поєдинку зломила опір Анни Бондар з Угорщини - 4:6, 6:2, 6:4, а Цуренко у двох сетах впоралася з британкою Джоді Барредж - 6:2, 6:3.

За вихід в 1/8 фіналу Леся Цуренко зіграє проти німецької тенісистки Юлі Німайєр, яка несподівано вибила з боротьби третю ракетку світу Анетт Контавейт з Естонії.

Додамо, що Цуренко повторила свій найкращий результат у Лондоні - у 2017 році українка також дійшла до третього кола.

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