У середу, 29 червня, на Wimbledon-2022 зустрілися дві представниці України - перша ракетка країни Ангеліна Калініна з Нової Каховки і киянка Леся Цуренко.
В рамках другого кола перемогу в трьох сетах здобула більш досвідчена українська спортсменка.
Wimbledon-2022. Друге коло
Леся Цуренко (Україна) – Ангеліна Калініна (Україна) – 3:6, 6:4, 6:3
Поєдинок українок тривав 2,5 години. Перший сет взяла Калініна, але в другому Цуренко вдалося вирівняти становище. Третій сет тривав рівно годину, суперниці влаштовували тривалі розіграші, не бажаючи поступатися жодного очка, і в грі нервів сильнішою виявилася Цуренко.
Це була перша зустріч тенісисток. Цуренко вдруге в кар'єрі пробилася до третього кола трав'яного мейджора. Вперше їй це вдалося в 2017-му.
Нагадаємо, обидві тенісистки стартували з основного раунду турніру - Калініна в непростому поєдинку зломила опір Анни Бондар з Угорщини - 4:6, 6:2, 6:4, а Цуренко у двох сетах впоралася з британкою Джоді Барредж - 6:2, 6:3.
За вихід в 1/8 фіналу Леся Цуренко зіграє проти німецької тенісистки Юлі Німайєр, яка несподівано вибила з боротьби третю ракетку світу Анетт Контавейт з Естонії.
Додамо, що Цуренко повторила свій найкращий результат у Лондоні - у 2017 році українка також дійшла до третього кола.
Wimbledon-2022: головне
- Турнір проходить на кортах з трав'яним покриттям. Змагання основної сітки пройдуть в Лондоні з 27 червня по 10 липня.
- Загальний призовий фонд змагань складе 28,99 мільйонів фунтів стерлінгів. Переможці турніру отримають по 2 млн фунтів, фіналісти - по 1,05 млн фунтів. Всі ці показники є рекордними для Wimbledon.
- Організатори Wimbledon-2022 заборонили російським і білоруським тенісистам виступити на турнірі через повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну. Британці відзначили, що Росія регулярно використовує спортсменів з метою пропаганди.
- Wimbledon став першим великим турніром з тенісу, який заборонив росіянам і білорусам брати участь в особистих змаганнях. У підсумку ATP і WTA позбавили цей турнір рейтингових очок.
- Чинними переможцями турніру є серб Новак Джокович серед чоловіків і австралійка Ешлі Барті серед жінок. Остання оголосила про завершення кар'єри.