Леся Цуренко вперше за чотири роки зуміла подолати перший раунд Вімблдонського турніру.

Українська тенісистка Леся Цуренко успішно стартувала на Wimbledon-2022.

У першому колі основної сітки турніру представниця України в двох сетах переграла Джоді Баррейдж з Великобританії і пробилася в наступний раунд

Wimbledon. Перше коло

Леся Цуренко (Україна) – Джоді Баррейдж (Великобританія) - 6:2, 6:3

Поєдинок тривав одну годину і 13 хвилин. За два сети Цуренко реалізувала чотири з шести брейкпоінтів, зробила чотири подвійні помилки і не віддала жодного гейму на своїй подачі.

Відзначимо, що матч переривали через дощ у першому сеті, але це не завадило українці швидко наблизитися до перемоги.

Це була перша зустріч тенісисток. Цуренко вшосте і вперше з 2018 року пробилася до другого кола основи.

У наступному раунді турніру Леся Цуренко може зіграти проти першої ракетки України Ангеліни Калініної, якщо Ангеліна зуміє здолати представницю Угорщини Анну Бондар.

Нагадаємо, організатори Wimbledon-2022 заборонили російським і білоруським тенісистам виступити на турнірі через повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну. Британці відзначили, що Росія регулярно використовує спортсменів з метою пропаганди.

Wimbledon став першим великим турніром з тенісу, який заборонив росіянам і білорусам брати участь в особистих змаганнях. У підсумку ATP і WTA позбавили цей турнір рейтингових очок.

Wimbledon-2022: головне