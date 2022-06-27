Українська тенісистка Леся Цуренко успішно стартувала на Wimbledon-2022.
У першому колі основної сітки турніру представниця України в двох сетах переграла Джоді Баррейдж з Великобританії і пробилася в наступний раунд
Wimbledon. Перше коло
Леся Цуренко (Україна) – Джоді Баррейдж (Великобританія) - 6:2, 6:3
Поєдинок тривав одну годину і 13 хвилин. За два сети Цуренко реалізувала чотири з шести брейкпоінтів, зробила чотири подвійні помилки і не віддала жодного гейму на своїй подачі.
Відзначимо, що матч переривали через дощ у першому сеті, але це не завадило українці швидко наблизитися до перемоги.
Це була перша зустріч тенісисток. Цуренко вшосте і вперше з 2018 року пробилася до другого кола основи.
У наступному раунді турніру Леся Цуренко може зіграти проти першої ракетки України Ангеліни Калініної, якщо Ангеліна зуміє здолати представницю Угорщини Анну Бондар.
Нагадаємо, організатори Wimbledon-2022 заборонили російським і білоруським тенісистам виступити на турнірі через повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну. Британці відзначили, що Росія регулярно використовує спортсменів з метою пропаганди.
Wimbledon став першим великим турніром з тенісу, який заборонив росіянам і білорусам брати участь в особистих змаганнях. У підсумку ATP і WTA позбавили цей турнір рейтингових очок.
Wimbledon-2022: головне
- Турнір проходить на кортах з трав'яним покриттям. Змагання основної сітки пройдуть в Лондоні з 27 червня по 10 липня.
- Загальний призовий фонд змагань складе 28,99 мільйонів фунтів стерлінгів. Переможці турніру отримають по 2 млн фунтів, фіналісти - по 1,05 млн фунтів. Всі ці показники є рекордними для Wimbledon.
- Чинними переможцями турніру є серб Новак Джокович серед чоловіків і австралійка Ешлі Барті серед жінок. Остання оголосила про завершення кар'єри.