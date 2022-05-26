Ангеліна Калініна в напруженій боротьбі поступилася Джесіці Пегулі з США.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна завершила виступи в одиночному розряді Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.

За вихід до третього раунду змагань Калініна зазнала поразки від посіяної під 11-м номером американки Джесіки Пегули.

Ролан Гаррос. Друге коло

Ангеліна Калініна (Україна) - Джессіка Пегула (США) - 1:6, 7:5, 4:6

Зустріч тривала 2 години. У другому сеті Калініна програвала 1:5, але змогла зробити неймовірний камбек та відіграти три матчболи і перевести матч у третю партію. На жаль, у фінальному сеті Джессіка виявилася сильнішою. Ангеліні не вдалося відіграти п'ятий матч-бол.

Додамо, що Ангеліна Калініна була останньою представницею України в одиночному розряді Ролан Гаррос. Раніше турнір покинули Даяна Ястремська та Марта Костюк.

Калініна продовжить виступ на Ролан Гарросі в парному розряді. Українка разом з Беліндою Бенчич зі Швейцарії в першому раунді зійдуться з американо-британським тандемом Еміна Бектас - Тара Мур.

Джессіка Пегула в наступному раунді битиметься проти Тамари Зіданшек зі Словенії.

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