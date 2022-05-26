Українська тенісистка Ангеліна Калініна завершила виступи в одиночному розряді Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.
За вихід до третього раунду змагань Калініна зазнала поразки від посіяної під 11-м номером американки Джесіки Пегули.
Ролан Гаррос. Друге коло
Ангеліна Калініна (Україна) - Джессіка Пегула (США) - 1:6, 7:5, 4:6
Зустріч тривала 2 години. У другому сеті Калініна програвала 1:5, але змогла зробити неймовірний камбек та відіграти три матчболи і перевести матч у третю партію. На жаль, у фінальному сеті Джессіка виявилася сильнішою. Ангеліні не вдалося відіграти п'ятий матч-бол.
Додамо, що Ангеліна Калініна була останньою представницею України в одиночному розряді Ролан Гаррос. Раніше турнір покинули Даяна Ястремська та Марта Костюк.
Калініна продовжить виступ на Ролан Гарросі в парному розряді. Українка разом з Беліндою Бенчич зі Швейцарії в першому раунді зійдуться з американо-британським тандемом Еміна Бектас - Тара Мур.
Джессіка Пегула в наступному раунді битиметься проти Тамари Зіданшек зі Словенії.
Ролан Гаррос: що потрібно знати про турнір
- Ролан Гаррос - турнір Великого шолома на грунтовому покритті.
- Минулого року перемогу на змаганнях здобули серед чоловіків серб Новак Джокович, а серед жінок - чешка Барбора Крейчикова.
- У парному розряді в цьому сезоні Україну представлять: Ангеліна Калініна в дуеті з Беліндою Бенчич, Марта Костюк разом з Оленою Габріелою Русе, Людмила Кіченок в парі з Оленою Остапенко, Надія Кіченок з Ралукою Олару.
- У чоловіків в парному розряді виступить українець Денис Молчанов.
- Загальний призовий фонд Відкритого чемпіонату Франції - 43,6 млн євро.