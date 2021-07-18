Збірна України під час ігор житиме на верхніх поверхах.

Українські спортсмени продовжують прибувати до Токіо, де 23 липня стартує Олімпіада, а житло збірної України в олімпійському селищі вже прикрасили національною символікою.

Як повідомляє офіційний сайт НОК України, наша збірна під час Олімпіади житиме в будинку, який має назву "Порт два". Українська делегація займе в ньому чотири верхні поверхи - з 14-го по 17-й.

На фасаді будинку вже розміщені національні прапори, а також написи "Team Ukraine" ("Команда України").

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Автор: Антон Дудар