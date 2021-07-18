Перед Олімпійськими іграми захворіло вже чотири спортсмени.

Ще три спортсмени здали позитивні тести на коронавірус після заселення в Олімпійське селище перед Олімпіадою-2020.

Про це стало відомо зі списку хворих коронавірусом, який розміщений на офіційному сайті НОК.

Імена спортсменів, які здали позитивні тести, не називаються. Загалом їх вже четверо. Всі вони є іноземцями.

Крім того, за останню добу коронавірус виявлено ще у кількох людей, пов'язаних з Олімпійськими іграми: 5 випадків - у персоналу ігор, 1 - у журналіста та 1 - в іноземного працівника.

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Олімпіада в Токіо: що відомо

Олімпіада в Токіо розпочнеться 23 липня і пройде до 8 серпня. Параолімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня. Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але збережуть назву "Олімпіада-2020".

Витрати на ігри зросли на 2,8 млрд доларів через заходи, необхідні для запобігання поширенню коронавірусу.

Згідно з опитуваннями, більшість японців виступало проти проведення ігор у 2021 році. Однак у МОК заявили, що вважають неможливим скасування Олімпіади цього року.

25 березня в японській префектурі Фукусума стартувала естафета Олімпійського вогню.

На Олімпіаді призери будуть самі надягати медалі собі на шию.

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Автор: Антон Дудар