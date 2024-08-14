В олімпійському містечку у декого з хлопців зникли гроші та особисті речі, зазначив український спортсмен.

Літня Олімпіада-2024 у Франції завершилася, і борець греко-римського стилю, бронзовий призер - українець Жан Беленюк, розповів, що його обікрали.

Спортсмен на своїй сторінці в Instagram поділився, що в олімпійському містечку у нього вкрали годинник, а у декого з хлопців - зникли особисті речі й гроші. На думку борця, вчинити злочини могли прибиральниці.

"З неприємних моментів Олімпіади, - вкрали мій годинник… скоріш за все, прибиральниці в олімпійському містечку, ближче до нашого від'їзду, щоб не було часу на розголос. У Бразилії крали протягом усіх Ігор (тривали 5-21 серпня 2016 року в Ріо-де-Жанейро, - Ред.), тут трошки обачніше крадії...", - написав спортсмен.

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У центрі уваги Олімпіада-2024 - новини, які варто знати

У Франції Олімпіада розпочалася 26 липня, а завершилася 11 серпня. В медальному заліку Ігор збірна України посіла 22 місце, - це найкращий результат за 12 років.

Під час Олімпіади не минулося без скандалів. Зокрема, повідомлялося, що під час тренування перед матчем із командою Марокко пограбували півзахисника збірної Аргентини з футболу Тьяго Альмаду. З роздягальні зникли каблучки й годинник, що належать футболістові. Загальна вартість зниклих речей становить 50 тисяч євро.

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