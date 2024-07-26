Заяву про крадіжку вже передано в прокуратуру Ліона.

Півзахисника збірної Аргентини з футболу Тьяго Альмаду обікрали під час тренування перед матчем із командою Марокко.

Із роздягальні зникли годинник і каблучки, що належать футболістові, загальною вартістю 50 тис. євро. Про крадіжку сказав тренер олімпійської команди Хав'єр Маскерано, пише BFM TV. За словами тренера, злодії пробралися на стадіон під час тренування команди і забрали у футболіста всі цінні речі.

Заяву про крадіжку передали в прокуратуру Ліона, де підтвердили її отримання.

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Ця крадіжка підкреслила проблеми з безпекою на Олімпійських іграх-2024 у Франції, що викликає додаткове занепокоєння.

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Сьогодні стало відомо, що одного з найвидатніших футболістів в історії бразильця Зіко пограбували на півмільйона доларів під час Олімпіади в Парижі. Відомого тренера відволікли і в цей час поцупили валізу, в якій були діаманти, годинник Rolex, кольє та готівка.

Уперше в історії літніх Олімпійських ігор церемонія відкриття відбудеться не на стадіоні, а вздовж берегів річки Сена в центрі Парижа.

Організатори вжили масштабних і безпрецедентних заходів безпеки як під час відкриття, так і протягом усіх Ігор. Церемонію відкриття охоронятимуть 45 тис. поліцейських, понад 10 тис. військових і близько 20 тис. працівників приватних компаній.

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