Синьо-жовта збірна посіла 22 місце за підсумками Ігор у Парижі.

Збірна України посіла 22 місце в медальному заліку Олімпійських ігор-2024 у Парижі. Це стало відомо після завершення всіх змагань на головних спортивних змаганнях чотириріччя.

Останньою медалісткою у складі української команди стала борчиня Ірина Коляденко, яка здобула срібну нагороду у вазі до 62 кг. У підсумку наша команда стала володаркою трьох золотих, п'яти срібних та чотирьох бронзових медалей.

Перше місце у медальному заліку здобула збірна Сполучених Штатів Америки - в її активі 40 золотих, 44 срібних та 42 бронзові нагороди. Друге місце посів Китай (40-27-24), третє - Японія (20-12-13).

Відео дня

Додамо, що загалом під час Олімпіади-2024 було розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту.

Олімпіада-2024 - останні новини

Стали відомі прапороносці України на церемонії закриття Олімпіади-2024. Національний прапор нестимуть срібні призери Ігор у Парижі – Парвіз Насібов (боротьба) та Людмила Лузан (веслування).

Раніше УНІАН повідомляв, скільки медалей в України на Олімпіаді-2024. Українські спортсмени на Іграх ув Парижі завоювали 12 нагород: 3 "золота", 5 "срібла" та 4 "бронзи". Три золоті медалі - це найкращий результат за 12 років на рівні Олімпійських ігор. Золоті медалі Україні принесли фехтувальниці на шаблях Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук та Юлія Бакастова, стрибунка в висотку Ярослава Магучіх та боксер Олександр Хижняк.

Срібні медалі здобули стрілець Сергій Куліш, гімнаст Ілля Ковтун, борець греко-римського стилю Парвіз Насібов, каноїстки Людмила Лузан та Анастасія Рибачок та борчиня вільного стилю Ірина Коляденко.

Володарками бронзових нагород стали фехтувальниця на шаблі Ольга Харлан, стридкиня у висоту Ірина Геращенко метальник молота Михайло Кохан та борець греко-римського стилю Жан Беленюк.

Вас також можуть зацікавити новини: